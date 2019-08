Du détergent servi à une fillette à la place d'un jus de fruits dans un restaurant en France: l'enfant pourrait perdre son œsophage

Ce jeudi 1er août, une fillette de 2 ans et ses parents ont été intoxiqués dans un établissement de luxe, à Pronic (Loire-Atlantique) en France. Ils ont été hospitalisés après avoir bu un produit d'entretien dans un récipient normalement réservé à du jus de fruit.

"La fontaine aux Bretons" est réputé pour être un établissement de luxe. D'habitude, les clients sont satisfaits du service... Et pourtant, ce jeudi 1er août, le restaurant a été la scène d'un événement tragique. Après avoir commandé un jus de fruits pour leur fillette, les parents ont rapidement compris que leur enfant de 2 ans n'aimait pas le breuvage. Ils ont alors goûté le contenu du verre et se sont intoxiqués à leur tour. Ce qui devait être un jus de fruit était en fait du détergent. "Mon épouse a commencé à donner deux gorgées du jus de raisin à la petite, qui réagit de façon extrêmement violente. Elle se met à pleurer. Elle avait la lèvre ultra gonflée", a confié le père de famille à RTL France.





"Je croyais que c'était de l'alcool"



Selon la gendarmerie, lors de son service, un employé du restaurant a versé du produit d’entretien dans un récipient pourtant réservé au jus de fruit, et l’a laissé sur le plan de travail. Peu de temps après, un autre salarié a remis la bouteille au réfrigérateur en croyant que c'était un jus. Un troisième serveur s'est emparé à son tour de la bouteille pour la servir. Résultat, toute la famille a été transportée au CHU de Nantes et une enquête a été ouverte. "Je croyais que c'était de l'alcool. En goûtant, je me suis brûlé les lèvres. Ma femme en a presque avalé", déclare le père de famille à Ouest-France.



Un détergent pour lave-vaisselle industriel



Le produit serait un détergent pour lave-vaisselle industriel contenant de la soude caustique. Autrement dit, un produit corrosif et extrêmement dangereux pour la santé. Le père raconte que par chance sa fille l'a régurgité immédiatement. "Le produit a traversé sa robe et lui a brûlé la peau... De la simple lessive ne fait pas ça", affirme le père. Selon lui, un produit aussi néfaste contenu dans une bouteille banal de jus n'est "pas un coup de pas de bol, mais une négligence grave." "Elle va avoir une brûlure très sévère de l'œsophage et de l'estomac. Elle est sous assistance respiratoire, elle ne pourra pas utiliser son œsophage. Les aliments ne pourront pas passer et ils seront obligés de lui faire une greffe. Ce n'est pas juste un coup de malchance. Il y a eu plusieurs événements qui sont des négligences importantes et graves et qui, à la fin, auraient pu conduire au décès de ma fille."







Elle risque de perdre son œsophage



Lors de son arrivée à l'hôpital, la jeune enfant était entre la vie et la mort. Elle est actuellement maintenue dans un coma artificiel, mais son état s'est amélioré. Son père affirme par ailleurs qu'elle "risque de perdre son œsophage" selon les médecins. La famille a reçu des excuses de l’équipe et du directeur de l'établissement. "Je n'ai qu'une préoccupation pour le moment, que cette enfant aille bien et qu’un tel incident ne se reproduise plus", explique le directeur. Le père a porté plainte.

Le restaurant continue de tenir au courant son public sur sa page Facebook.



© Facebook @LaFontaineAuxBretons