France: un enfant de 8 ans meurt dans une voiture, écrasé par un camion de chantier

Un enfant est mort mardi dans les Yvelines après que la voiture dans laquelle il se trouvait avec sa mère et sa soeur a été écrasée par un camion-toupie, qui s'est renversé pour une raison encore inconnue, a-t-on appris de sources concordantes.

L'accident s'est produit à 10H25 sur une route départementale à un carrefour sur la commune de Bazoches-sur-Guyonne, près de Plaisir, selon gendarmes et pompiers.



Le garçon, âgé de 8 ans, a été pris en charge par les secours alors qu'il se trouvait en arrêt cardio-respiratoire mais a rapidement succombé, selon les mêmes sources.



Sa mère et sa soeur de 13 ans, qui ont elles aussi dû être désincarcérées, sont grièvement blessées et ont été évacuées en fin de matinée vers des hôpitaux de la région parisienne mais leur pronostic vital n'est pas engagé, selon les gendarmes.



Des dépistages (alcoolémie, stupéfiants) étaient en cours sur le chauffeur du camion, légèrement blessé dans l'accident.



Il n'a pu être entendu dans l'immédiat sur les circonstances de l'accident, selon la gendarmerie.



L'enquête a été confiée à la brigade de Montfort-L'Amaury.