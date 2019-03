France: un enfant de deux ans meurt écrasé par une voiture, le chauffeur prend la fuite

Un petit garçon de deux ans et demi est mort accidentellement samedi à la mi-journée à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) après avoir été écrasé par un véhicule, qui a pris la fuite, a-t-on appris auprès du procureur de la République et des pompiers.



"Le jeune garçon né en 2017 était sous la garde de sa grand-mère. Il avait échappé à vigilance de cette dernière alors qu'elle était chez le coiffeur et que la porte du salon avait été ouverte", a expliqué le procureur de la République de Nancy, François Pérain.



L'enfant est tombé entre deux véhicules, dépassant sur la chaussée et "une camionnette blanche circulant normalement sur sa voie de circulation est passée sur le corps de l'enfant et aurait pris la fuite en accélérant", a poursuivi le procureur.



L'enfant était en arrêt respiratoire à l'arrivée des secours et a été déclaré décédé sur place malgré les tentatives de réanimation cardio-pulmonaire, ont indiqué les pompiers.



Une enquête a été ouverte pour identifier l'auteur de cet accident mortel et la vidéo-surveillance de Lunéville est en cours d'exploitation.