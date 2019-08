France: un homme arrêté après la mort suspecte dans un incendie de sa compagne égorgée

Un homme de 22 ans est soupçonné d'avoir égorgé sa femme avant de maquiller le crime en incendiant leur appartement, situé à Malesherbes, dans le nord du Loiret, a-t-on appris jeudi de source judiciaire. Interpellé, l'homme devrait être présenté vendredi à un juge d'instruction à Orléans, après l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet pour "meurtre sur conjoint et destruction volontaire par incendie". Dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 août, l'homme était sorti indemne, avec son bébé de 3 mois, de l'incendie qui a ravagé l'appartement qu'ils occupaient avec son épouse. Âgée de 22 ans elle aussi, cette dernière avait été découverte sans vie, sur son lit.



Selon l'autopsie pratiquée jeudi à l'institut médico-légal de Tours, la jeune femme est "morte d'une hémorragie massive et a été égorgée", a précisé Alain Leroux, adjoint du procureur de la République d'Orléans. "Aucun autre élément ne permet de découvrir l'intervention d'un tiers. Le mari demeure donc le principal suspect", a précisé encore le magistrat. Toujours présumé innocent, le jeune homme est resté silencieux jusqu'à présent lors de sa garde à vue, se contentant de nier les faits. L'arme du crime, malgré le travail des gendarmes de la section de recherches d'Orléans, n'a pas été retrouvée. Le bébé du couple, âgé d'à peine trois mois, a quant à lui été placé par les services sociaux.



Le couple s'était installé en début d'année dans cette petite ville du Loiret et n'était pas connu de la gendarmerie locale.