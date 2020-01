France: un homme brandissant un couteau et criant "Allah Akbar" blessé par la police à Metz

Un homme radicalisé qui brandissait un couteau dans une rue du quartier Borny à Metz a été blessé dimanche par des policiers auxquels il a crié "Allah Akbar", a-t-on appris de sources concordantes.

"Il est blessé, son pronostic vital n'est pas engagé", a indiqué une source policière, précisant que l'équipe de policiers avait "été menacée" en arrivant sur place et avait dû faire usage de ses armes pour le neutraliser en le blessant aux jambes.



Cet homme, né en 1989, "est connu pour sa radicalisation et ses troubles de la personnalité", a expliqué à l'AFP le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri. Il a crié "Allah Akbar" aux policiers venu l'interpeller, a-t-il ajouté, précisant que le parquet de Metz "a pris attache avec le parquet antiterroriste (à Paris) pour évaluation de l'affaire". L'homme "a été placé en garde à vue en milieu hospitalier", a poursuivi le procureur.



Aucune autre personne n'a été blessée dans l'incident.



L'enquête de flagrance "ouverte du chef de tentative d'homicide sur agents de la force publique" a été confiée à la police judiciaire de Metz, toujours selon Christian Mercuri.



Cette interpellation intervient deux jours après une attaque à Villejuif, en région parisienne: un homme de 22 ans, converti à l'islam et atteint de troubles psychiatriques, a tué un homme et blessé deux femmes à l'arme blanche, aux cris de "Allah Akbar", avant d'être abattu par la police. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête.