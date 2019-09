France: un homme et sa mère écroués pour séquestration et proxénétisme à Castres

(Belga) Un homme et sa mère ont été mis en examen et écroués pour "enlèvement, séquestration, viol et proxénétisme" d'une femme vulnérable de 48 ans, retenue plusieurs mois dans un camp de gens du voyage à Castres, dans le département du Tarn, en France, a-t-on appris vendredi de sources policière et judiciaire.

Cet homme de 34 ans et sa mère de 58 ans ont été interpellés mardi lors d'une vaste opération mobilisant plusieurs dizaines de policiers dans un camp de gens du voyage. Selon une source policière, la victime "était détenue dans une caravane où certains clients se rendaient". Souffrant de problèmes psychiques, elle "avait réussi à s'évader du camp en août 2017. Elle n'a eu le courage de porter plainte que plusieurs mois plus tard", selon cette source. Fortement traumatisée, elle a quitté la région de Castres. Selon une autre source proche de l'enquête, "des investigations sont toujours en cours pour identifier de possibles clients". (Belga)