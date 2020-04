France: un homme se faisant passer pour un policier tente de dresser des amendes pour non-respect du confinement

Une personne a été interpellée et placée en garde à vue après s'être fait passer pour un policier et avoir réalisé un contrôle d'attestation de déplacement factice à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), extirpant ainsi 900 euros à sa victime, a-t-on appris dimanche de source policière.



Vendredi soir, le faux policier a contrôlé une personne sur la voie publique "pour vérifier qu'elle était en règle" dans le cadre du respect du confinement, selon la source.



La victime "n'avait pas son attestation et n'a donc pas été surprise quand ce policier lui a dit qu'elle allait faire l'objet d'une verbalisation", a-t-elle ajouté.

Il s'enfuit avec 900 euros en poche

Le faux policier "lui dit alors qu'elle peut régler directement la contravention", mais comme la victime n'a pas d'argent sur elle, "ils se rendent à son domicile chercher sa carte bancaire puis à un distributeur".

C'est quand le faux policier "a retiré 900 euros en liquide avec sa carte que la personne a compris que ce n'était pas un policier". Il y a eu "un échange de coups" avant que "l'auteur prenne la fuite avec les 900 euros".



La victime signale alors les faits aux policiers qui ont pu interpeller l'auteur dans la foulée.



L'homme, qui n'aurait pas arnaqué d'autres personnes, est convoqué au tribunal de Dunkerque en septembre notamment pour "usage de fausse qualité" et "extorsion avec violence".

