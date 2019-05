France: un homme suspendu depuis des heures au dernier étage de la tour Eiffel

(Belga) Suspendu au-dessus du vide depuis des heures: un homme restait agrippé lundi soir à la tour Eiffel pour des motivations inconnues, après l'escalade de l'un des piliers qui a entraîné l'évacuation du monument parmi les plus visités au monde.

L'homme, que l'on pouvait apercevoir tout de noir vêtu, se tenait en début de soirée debout en appui sur les barreaux de la tour, juste en-dessous du troisième et dernier étage du monument. Dépêchés sur place, des pompiers essayaient d'atteindre le grimpeur en descendant en rappel depuis le troisième étage de la tour de 324 mètres. La brigade de recherche et intervention de la police (BRI) a quant à elle pris contact avec le grimpeur, a indiqué une source policière, précisant que les motivations de cet homme étaient pour l'heure inconnues. Les négociations étaient toujours en cours après 20H00, selon une source policière. Au pied du monument, le spectacle interloquait les badauds et les centaines de touristes qui levaient le nez pour apercevoir l'individu. "Un grimpeur a été détecté. C'est la procédure habituelle, il faut l'empêcher de continuer et, dans ce cas-là, on évacue la Tour", a expliqué une source policière, sans être en mesure de préciser le nombre de touristes concernés par l'évacuation. La société d'exploitation avait tweeté à 15H30 que la "Dame de Fer" n'était plus accessible aux visiteurs. (Belga)