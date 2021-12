France: un immeuble s'effondre dans le sud, 5 personnes "probablement" dans les décombres

Cinq personnes sont "probablement bloquées dans les décombres" d'un immeuble d'habitation de trois étages qui s'est effondré dans la nuit à Sanary-sur-Mer, dans le Var, à la suite d'une explosion qui pourrait avoir été causée par un problème de gaz, ont indiqué mardi les pompiers.



Trois autres personnes ont été blessées légèrement par l'explosion et ont déjà été évacuées vers l'hôpital, ont précisé les pompiers qui avaient auparavant parlé de quatre personnes légèrement blessées et prises en charge. "On ne pense pas qu'il y avait plus de personnes dans cet immeuble", a indiqué par téléphone à l'AFP le maire de Sanary-sur-Mer Daniel Alsters, en indiquant que les pompiers "ont sorti vivante une dame des décombres".

"Les secours arrivés sur place ont détecté une forte odeur de gaz" et l'alimentation en gaz a été coupée dans tout le périmètre autour de l'immeuble, a indiqué la préfecture du Var dans un communiqué. L'explosion a eu lieu vers 03H50 du matin.

L'origine de l'explosion est inconnue

Le nombre de personnes "probablement bloquées" a été établi d'après des témoignages du voisinage, a indiqué à l'AFP l'officier de communication des pompiers du Var sans pouvoir donner de précision sur leur état. Vers 07H15, au moins deux d'entre elles ont été localisées, "l'une consciente, l'une inconsciente" et étaient en cours d'extraction, selon les pompiers.

L'immeuble est situé sur le port de Sanary-sur-Mer, une ville d'environ 15.000 habitants. Quelque 70 pompiers sont mobilisés sur cette opération et ils vont recevoir le renfort d'équipes spécialisées en sauvetage et déblaiement. La préfecture a mis en place un centre opérationnel pour coordonner les opérations. "Les collègues sur place ont interrogé le voisinage et ont estimé que cinq personnes pouvaient se trouver sous les décombres, mais c'est hypothétique. On ne sait pas si ces cinq personnes étaient vraiment présentes au moment où l'immeuble s'est effondré", a de son côté indiqué à l'AFP un policier du commissariat de Sanary-sur-Mer.

"L'origine de l'explosion est inconnue, a-t-il poursuivi, des personnes ont entendu un gros 'boum' et le bruit a été entendu très loin, jusqu'à Six-Fours, soit à plus de huit kilomètres, a-t-il ajouté.

Un immeuble à proximité de celui qui s'est effondré a été évacué par précaution, a indiqué la préfecture. Le dernier effondrement d'immeubles le plus meurtrier dans le Sud-Est de la France s'est produit à Marseille, quand deux bâtiments insalubres s'étaient écroulés dans le centre-ville faisant huit morts, le 5 novembre 2018.