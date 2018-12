France: un incendie dans un immeuble fait 13 blessés, dont deux graves

(Belga) Un incendie dans un immeuble a fait 13 blessés mardi soir à Saint-Denis, en banlieue parisienne, rapporte la presse française. L'incendie s'est déclaré vers 19h30 dans un immeuble d'habitation de trois étages.

Treize personnes sont blessées dont trois enfants et un pompier intoxiqués, selon Le Parisien. Deux personnes sont dans un état "d'urgence absolue". Quatre auraient sauté par la fenêtre. Selon France Info, qui cite les pompiers, le feu serait parti d'un studio du premier étage et se "serait propagé ensuite aux deux autres étages", par la cage d'escalier. La porte de l'appartement serait restée ouverte, ce qui aurait favorisé la propagation rapide de l'incendie. Plusieurs habitants se sont retrouvés piégés à l'intérieur du bâtiment à cause des importantes fumées. Environ 30 pompiers sont sur les lieux, toujours selon France Info. Ils ont déjà sauvé huit personnes "d'une mort certaine" en déployant des échelles. Deux personnes piégées sont signalées aux fenêtres.