France: un incendie ravage près de 1.000 hectares dans le sud-est

(Belga) Un incendie probablement criminel a ravagé mercredi près de 1.000 hectares dans le sud-est de la France, près d'Aubenas, nécessitant l'évacuation de quelque 350 personnes.

Le feu n'a pas fait de victime et les pompiers, dont environ 600 étaient encore à pied d'oeuvre, prévoyaient d'arrêter son avancée dans la nuit de mercredi à jeudi. A minuit, un seul feu était encore actif, selon le lieutenant-colonel Jean-Michel Chalancon des pompiers du département de l'Ardèche, autour de la commune de Lussas, près d'Aubenas, sur laquelle cinq départs de feu distincts avaient été enregistrés dès la matinée. Trois autres départs de feu ont eu lieu dans un rayon de 10 km. La "piste criminelle" est "privilégiée", a indiqué mercredi le procureur de la République de Privas, le chef-lieu du département, et au moins une personne a été placée en garde à vue. Au moins 350 personnes ont été évacuées de la commune touristique de Vogüé et de campings alentour, proches des gorges de l'Ardèche, mais le feu n'a pas fait de blessé ni menacé d'habitation. Entre 550 et 600 pompiers restaient à pied d'oeuvre dans la nuit, avec cinq Canadair et un avion Dash, ainsi qu'une centaine d'engins d'intervention et un hélicoptère de la sécurité civile. (Belga)