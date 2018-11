France: un lycéen frappe et étrangle son professeur, les autres élèves sont intervenus

En France, un jeune de 16 ans, qui a frappé et étranglé son professeur de mathématiques vendredi à Bezons (Val-d'Oise), a été mis en examen pour "violences aggravées", a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Pontoise.

"Le lycéen a été présenté à un juge des enfants et placé sous contrôle judiciaire", a indiqué le parquet. Il a également interdiction de se rendre dans son ancien établissement - un lycée professionnel - ou d'approcher l'enseignant agressé. Vendredi aux alentours de 15H00, ce lycéen s'en est pris violemment à son professeur qui l'avait exclu de sa classe un peu plus tôt. "Il a porté un coup avec la paume de sa main sur le nez du professeur et l'a saisi par le cou pour l'étrangler", a expliqué une source proche du dossier. Selon l'enquête, les autres élèves présents sont intervenus pour les séparer et maîtriser leur camarade de classe.

Interpellé par la police sur place, le lycéen avait été placé en garde à vue. L'enquête a été confiée au commissariat d'Argenteuil. L'enseignant, présentant des blessures légères au niveau du cou, a été transporté aux urgences d'Argenteuil par les secours. Il s'est vu prescrire deux jours d'incapacité temporaire de travail (ITT), a précisé le parquet. Cette agression intervient trois semaines après la publication sur internet d'une vidéo montrant l'agression d'une professeure par l'un de ses élèves avec une arme factice dans un lycée de Créteil.

L'agression avait suscité l'indignation jusqu'au sommet de l'État et conduit le gouvernement à annoncer un plan d'action contre la violence dans les établissements scolaires, qui doit être présenté d'ici à la mi-décembre.