France: un Mirage 2000 s'écrase sans faire de victime en Haute-Saône

(Belga) Un Mirage 2000 français s'est écrasé jeudi en début d'après-midi en Haute-Saône (est e la France) pour des raisons encore inconnues, a indiqué l'état-major de l'armée de l'Air et de l'Espace (AEE), précisant qu'aucune victime n'était à déplorer.

"Un pilote d'avion de chasse Mirage 2000-5 de l'escadron de chasse 1/2 Cigognes de la base aérienne 116 de Luxeuil, de retour de mission, a été contraint à l'éjection à 5 kilomètres au nord de la base de Luxeuil", a indiqué l'état-major dans un communiqué. "Le pilote est indemne et a été pris en charge médicalement", a-t-il ajouté. "L'appareil, qui s'est abîmé dans une zone boisée, était de retour de mission. Il n'était pas armé et n'a pas provoqué de dégât au sol". Une enquête judiciaire a été ouverte ainsi qu'une enquête de sécurité dont s'est saisie le Bureau d'enquête et d'analyses pour la sécurité de l'aéronautique d'État (BEA-E). Le Mirage 2000-5, construit par Dassault Aviation, est l'intercepteur par excellence de l'armée de l'Air française; alors que le Rafale, du même avionneur, est présenté comme étant "omnirôle". (Belga)