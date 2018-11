France: un petit garçon de 9 ans tué parce qu'il ne voulait pas faire ses devoirs

En France, un petit garçon de 9 ans a été violenté et tué parce qu'il ne voulait pas faire ses devoirs. Les faits se sont produits le 17 septembre à Mulhouse. Sa soeur, son frère, la compagne de celui-ci, ainsi que la mère de famille ont été arrêtés et placés en garde à vue.

Quatre personnes d'une même famille ont été arrêtées mercredi à Mulhouse, en France, soupçonnées pour certaines d'avoir violenté et tué un petit garçon de 9 ans parce qu'il refusait de faire ses devoirs, a-t-on appris auprès du parquet. L'affaire remonte au 17 septembre quand un petit garçon de 9 ans a été retrouvé mort chez lui à Mulhouse. Sa grande soeur de 20 ans, son grand-frère, âgé de 19 ans, et la compagne de celui-ci, enceinte, présents au domicile, avaient appelé les secours qui n'étaient pas parvenus à ranimer l'enfant. La mère de famille était absente ce jour-là, en déplacement en région parisienne.

L'enfant, qui ne voulait pas faire ses devoirs, aurait été frappé violemment, toujours selon le parquet. Le médecin légiste avait remarqué des éléments troublants et de ce fait ordonné une autopsie. Celle-ci a permis de découvrir que l'enfant est vraisemblablement mort en raison de la violence des coups reçus. Mercredi, sa soeur, son frère et la compagne de celui-ci, ainsi que la mère de famille ont été arrêtés et placés en garde à vue. Le parquet doit ouvrir jeudi matin une information judiciaire pour coups mortels. L'enquête devra déterminer les rôles de chacun.