France: un policier s'acharne sur un détenu menotté (vidéo)

Une enquête a été ouverte jeudi pour "faux" et "violences par personne dépositaire de l'autorité publique", après la diffusion d'une vidéo montrant un policier frappant un détenu dans l'enceinte du nouveau tribunal de Paris, a indiqué le parquet de Paris.

Cette vidéo, tirée des images de vidéosurveillance et révélée par le site là-bas.org, montre un membre des forces de l'ordre menottant et frappant un homme qui semble refuser de retourner dans sa cellule. Selon une source proche du dossier, l'homme en question est un individu qui allait être jugé en comparution immédiate pour vol, et non un migrant comme l'indiquait le site internet. Les investigations ont été confiées à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), ont précisé le parquet de Paris et la Préfecture de police.