France:un quatuor mis en examen et placé en détention provisoire pour un projet d'attentat

(Belga) A Paris, quatre hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire dans la soirée de mardi pour association de malfaiteurs terroristes criminelle, a annoncé le parquet de la capitale française. Ils avaient été interpelés vendredi pour un projet d'attentat au début du Ramadan.

Quatre hommes radicalisés soupçonnés d'avoir projeté en France un attentat pouvant viser les forces de l'ordre au début du ramadan ont été inculpés mardi soir par un juge antiterroriste et écroués, dont un mineur déjà condamné pour ses velléités de départ pour le jihad en Syrie. Interpellés vendredi soir à Paris et en Seine-Saint-Denis (banlieue parisienne), les suspects ont été déférés mardi après-midi au tribunal de Paris où un juge d'instruction les a inculpés pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", a-t-on appris au parquet de Paris. "Depuis 2015, ce sont 58 attentats qui ont été déjoués", s'est félicité mardi le Premier ministre Edouard Philippe, s'appuyant sur un décompte propre aux autorités qui cumule projets, préparations et tentatives d'attaques terroristes. Au sein du quatuor, un mineur qui avait déjà été condamné après une tentative de départ pour la Syrie. Les trois adultes, âgés de 26, 39 et 38 ans, étaient jusqu'ici connus pour des faits de droit commun, selon une autre source proche de l'enquête, évoquée sur le portail d'information. Lors des quatre jours de garde à vue, les quatre hommes n'ont pas contesté leur adhésion aux thèses islamistes radicales. Si la cible ou les cibles exactes des suspects restent inconnues à ce stade, les forces de sécurité figurent néanmoins parmi les objectifs récurrents que désigne l'organisation Etat islamique (Belga)