France: un rapace qui avait "fugué" d'un parc animalier retrouvé vivant à 600 km

Un pygargue à tête blanche, rapace qui avait "fugué" lors d'une représentation à l'Aquashow d'Audierne (Finistère), a finalement été retrouvé vendredi dans le Loiret, après avoir parcouru 600 km en deux semaines, a-t-on appris samedi auprès du parc animalier. Le rapace, qui passe difficilement inaperçu avec ses 2,20 mètres d'envergure, a été "retrouvé par des agents communaux sur le bord d'une route du Loiret, dans la commune d'Amilly, en train de dévorer un cadavre de chat probablement tué par des voitures", a expliqué Pierre Poussard, gérant du parc animalier, confirmant une information de la presse régionale.



L'oiseau, dont la majestueuse tête blanche est devenue l'un des principaux symboles des Etats-Unis, a été secouru d'abord par des pompiers, puis par un fauconnier et devrait retrouver le Finistère samedi soir. La direction du parc avait lancé un avis de recherche pour retrouver "Dana", son nom.



Le pygargue, qui n'existe pas en milieu naturel en France, "était égaré et n'aurait pas pu revenir sur le site", a ajouté M. Poussard, soulignant que "Dana" était en bonne santé. "Elle a dû se nourrir de cadavres", a-t-il ajouté. L'Aquashow d'Audierne, qui présente dans des aquariums les fonds marins bretons et qui produit aussi un spectacle d'oiseaux, accueille environ 50.000 visiteurs par an.