France: un salarié licencié pour avoir montré ses fesses à ses collègues

Un salarié de l'usine d'armement Thales LAS France à la Ferté-Saint-Aubin, dans le Loiret, a été licencié pour faute grave pour avoir montré ses fesses à ses collègues en réponse à leurs moqueries, a-t-on appris mercredi auprès de la CGT, qui défend l'ouvrier. Une photo de la scène a été envoyée sur le portable du responsable des ressources humaines et cinq de ses collègues l'ont dénoncé dans un courrier commun pour "attitude inadmissible et propos à connotation sexuelle".





"Il était coutumier de blagues graveleuses"



"Ce salarié, qui est depuis quatre ans dans l'entreprise, était coutumier des blagues graveleuses mais il ne méritait pas une telle sanction. Cela n'avait rien de gravissime. Nous dénonçons un complot. Si les salariés d'une entreprises aident le patron à faire le ménage, cela devient inquiétant", a commenté une responsable CGT.





La CGT a demandé la réintégration du salarié



Le syndicat dénonce également le refus du CHSCT d'ouvrir une enquête alors que "le problème est bien celui des conditions de travail et du stress qui conduit les salariés à avoir un tel comportement". La CGT a demandé la réintégration du salarié, limogé le 9 janvier après avoir été mis à pied durant 10 jours. Ce dernier a de son côté déposé plainte auprès de la gendarmerie pour atteinte au droit à l'image.