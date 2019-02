France: un suspect arrêté 32 ans après le meurtre d'une femme revient sur ses aveux

Un quinquagénaire mis en examen pour "homicide volontaire" dans l'affaire du meurtre de Martine Escadeillas, disparue en 1986 à 24 ans, est revenu sur les aveux qu'il avait fait d'une "implication directe", a indiqué samedi sa défense.



Présenté vendredi à un juge d'instruction pour la deuxième, "il s'est rétracté", a affirmé Me Eric Mouton, sans plus de détails sur les raisons de cette volte-face. L'avocat a également exclu que son client ait été victime de "violences policières" en garde à vue, et a précisé qu'il ferait appel de son placement en détention préventive, ordonné fin janvier.





Il avait reconnu "une implication directe dans les faits"



L'arrestation le 22 janvier de cet homme, un formateur vivant en famille dans l'Isère, avait fait rebondir l'affaire, restée sans réponse depuis 32 ans. Le procureur de Toulouse, Dominique Alzeari, avait indiqué que l'homme avait reconnu une "implication directe dans les faits", affirmant avoir basculé dans la violence après avoir été éconduit par la jeune femme.

Selon le procureur, le suspect, qui faisait partie du cercle amical de la jeune femme, avait toutefois "allégué une confusion totale" sur le sort du corps de la victime, jamais retrouvé. Ses aveux coïncidaient avec des éléments recueillis dans la cage d'escalier et la cave de l'immeuble où vivait la jeune femme, à Ramonville, près de Toulouse.

Du sang y avait été découvert, orientant l'enquête vers le meurtre. Classée deux fois par le passé, en décembre 1989 et en 2008, l'affaire avait été relancée par une lettre adressée en janvier 2016 au parquet de Toulouse, par une amie de la famille de la victime, orientant les soupçons sur le suspect arrêté. Le parquet s'était toutefois abstenu de parler de percée décisive, n'évoquant qu'une "avancée".