France: une adolescente de 14 ans tuée au couteau lors d'une rixe entre deux bandes rivales

Une collégienne de 14 ans a été tuée lundi d'un coup de couteau dans le ventre lors d'une rixe à Saint-Chéron (Essonne) entre deux bandes rivales, a indiqué mardi le parquet d'Evry à l'AFP. L'adolescente se serait interposée entre des jeunes de Dourdan et Saint-Chéron vers 15H00 et aurait été grièvement blessée en pleine rue à proximité du collège de la ville, selon les premiers éléments de l'enquête. Elle est décédée dans la nuit de lundi à mardi à l'hôpital, a précisé une source proche du dossier. Six mineurs sont en garde à vue mardi, a ajouté la même source. Une enquête a été ouverte pour meurtre sur mineur de 15 ans et violences en réunion et confiée à la section de recherches de Paris, a indiqué la procureure de la République Caroline Nisand. Ces affaires de bandes rivales "gangrènent l'Essonne et placent les mineurs en première ligne", a déploré la magistrate.