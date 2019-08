France: une adolescente meurt coincée dans une hélice lors d'une sortie en bouée tractée

Une jeune fille de 15 ans a été tuée mercredi lors d'une sortie en mer à bord d'une bouée tractée au large de Pornichet (Loire-Atlantique) après s'être retrouvée coincée dans l'hélice de la vedette tirant la bouée, a rapporté la préfecture maritime de l'Atlantique.



L'adolescente a été secourue et ramenée à terre moins d'une demi-heure après le signalement de l'accident en fin d'après-midi, mais est décédée quelques minutes plus tard, indique la préfecture.



C'est le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) d'Etel (Morbihan) qui a reçu l'alerte indiquant qu'"une jeune fille de quinze ans qui était à bord d'une bouée tractée par une vedette est coincée dans l'hélice de celle-ci", détaille la préfecture dans son communiqué.



L'accident est survenu à 2 kilomètres au sud-ouest de Pornichet, une station balnéaire de la côte Atlantique située entre La Baule et Saint-Nazaire.