France: une commission indépendante valide un dispositif de traçage anti-coronavirus

La Cnil est une autorité administrative indépendante, chargée de veiller à ce que l'informatique ne porte pas atteinte aux droits de l'homme, à la vie privée ou aux libertés. L'application de traçage StopCovid a été déclarée "conforme" mais à condition de renforcer les garanties de protection des libertés, et d'évaluer régulièrement son utilité. Ce dispositif doit permettre, lors du déconfinement à partir du 11 mai, de répertorier les contacts avec des malades du Covid-19. L'application sur smartphone, inspirée de stratégies déployées par Singapour notamment, doit alerter les personnes l'ayant téléchargée quand elles ont côtoyé, par exemple dans un train ou un métro, des personnes diagnostiquées positives au Covid-19, et elles-mêmes équipées. Plusieurs autres pays européens étudient ce type de dispositif. Il sera basé en France sur le volontariat, anonyme, temporaire et transparent, a promis le gouvernement. L'objectif est d'encourager les personnes averties à se faire tester et à s'isoler. StopCovid permettrait aussi de cartographier l'évolution de l'épidémie, qui a tué 22.614 personnes en France depuis début mars, selon un bilan communiqué le 25 avril. Selon la Cnil, dans un "contexte exceptionnel de gestion de crise", le dispositif est conforme aux exigences européennes "si certaines conditions sont respectées". Il faut en particulier qu'il "s'inscrive dans un plan d'ensemble" de lutte contre l'épidémie, et respecte le volontariat et l'utilisation de pseudonymes. Pas question aussi pour la Cnil de refuser un test ou un billet de train à une personne qui refuserait d'utiliser l'application. La Cnil relève que l'efficacité de StopCovid dépendra d'une "large adoption par le public". Et ce au moment où seuls 39% des Français font confiance au gouvernement pour faire face efficacement au coronavirus, selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche. Le gouvernement présente mardi à l'Assemblée nationale sa stratégie de déconfinement, dont cette application fait partie.