France: une femme enceinte "oubliée" dans le parloir d'une prison une nuit entière

Une femme enceinte venue rendre visite à un détenu a été "oubliée" dans un parloir du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise) dans la nuit de dimanche à lundi et y est restée toute la nuit, a-t-on appris mardi auprès de la direction interrégionale des services pénitentiaires (Disp) de Lille.



Cette dame a été "oubliée à la fermeture des parloirs après 17H00 et elle a été découverte uniquement à la réouverture entre 9H00 et 9H15", a indiqué la Disp de Lille à l'AFP.



"C'est un accident regrettable, c'est une énorme négligence, une enquête administrative a été ouverte" pour "comprendre ce qui a pu se passer" car "c'est totalement anormal", a ajouté cette source, précisant que cette femme avait été raccompagnée chez elle lundi matin par le personnel du centre pénitentiaire.