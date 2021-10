France: une femme retrouvée décapitée à son domicile à Agde

Une femme de 77 ans a été retrouvée décapitée dans sa maison de la station balnéaire d'Agde (Hérault) mercredi soir, a-t-on appris jeudi de sources policières.



Aucune piste n'est pour l'instant privilégiée. Contacté par l'AFP, le parquet national anti-terroriste (Pnat) a précisé n'avoir pas été contacté à ce stade par le parquet de Béziers, en charge de ce dossier. Du côté de la police judiciaire, saisie de l'enquête, on confirmait jeudi matin que la piste terroriste n'était pas privilégiée "à ce stade".

Pas de trace d'effraction



Les policiers ont découvert la victime vers 22h après un appel de son fils qui s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles alors qu'ils s'appelaient quotidiennement, selon une source policière. Le fils s'était connecté au système vidéo de la maison et avait vu une ombre au sol.



Selon une autre source, la tête de la victime était posée sur une table à côté du corps. Il n'y avait pas de trace d'effraction, le portail extérieur était fermé et la porte d'entrée de la maison non verrouillée.