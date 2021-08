France: une femme tuée au couteau chez elle, devant ses enfants

Une femme originaire du Bangladesh a été tuée dans la nuit de mardi à mercredi à La Flèche (Sarthe) et deux hommes ont été blessés, probablement par arme blanche, lors d'une "violente agression", a annoncé le parquet du Mans.



"Les militaires de la compagnie de gendarmerie de La Flèche ont été appelés à intervenir au domicile d'un couple originaire du Bangladesh, venant de faire l'objet d'une violente agression", a indiqué mercredi matin Delphine Dewailly, procureur de la République du Mans, dans un communiqué. "Sur place, ils ont constaté le décès d'une jeune femme, ainsi que la présence de son mari et d'un ami, tous deux blessés", a-t-elle ajouté, précisant que les deux hommes n'apparaissaient pas en danger de mort. "Les coups paraissent avoir été portés à l'aide d'un couteau", a-t-elle précisé.



Trois enfants, âgés de deux, cinq et huit ans, ont été d'abord mis à l'abri chez un voisin par le conjoint de la femme tuée puis ont été confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance, d'après la même source. Une enquête judiciaire pour meurtre et tentative de meurtre a été ouverte et confiée au groupement de gendarmerie de la Sarthe. Une autopsie de la victime doit être réalisée.