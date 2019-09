France: une figure des gilets jaunes envoie un autre manifestant à l'hôpital dans un état grave

Une figure locale des "gilets jaunes" en Haute-Loire a été interpellée samedi et placée en garde à vue pour avoir asséné un violent coup de poing à un autre manifestant lors d'un rassemblement au Puy-en-Velay, a-t-on appris dimanche de source policière.



Les faits se sont déroulés en marge d'un défilé de "gilets jaunes" qui a réuni 130 personne. Selon les premiers éléments, Jérôme Batret, 47 ans, un référent du mouvement dans le département, n'aurait pas apprécié que l'autre manifestant dise du mal de sa femme.



M. Batret a envoyé un coup de poing à sa victime qui est allée se fracasser contre une vitrine. Transportée en milieu hospitalier avec un pronostic vital engagé, son état de santé s'est amélioré dans la nuit et elle est désormais hors de danger, a précisé la source policière.



Le mis en cause a fait valoir son droit au silence, a ajouté la même source.



Sa garde à vue "a été levée", a indiqué dimanche le parquet du Puy-en-Velay, confirmant la rixe mais sans vouloir donner davantage de précisions.