France: une fillette de 3 ans survit plusieurs jours chez elle à côté du cadavre de sa mère

Une fillette âgée de 3 ans est restée plusieurs jours seule dans un appartement de Perpignan, après le décès de sa mère, dans les toilettes, a-t-on appris samedi de source porche de l'enquête.



Ce sont les voisins, intrigués par les déambulations de l'enfant, notamment sur le balcon, qui se sont inquiétés et ont prévenu la police, jeudi.



Les policiers ont procédé à l'ouverture de l'appartement et ont découvert la mère, enfermée dans les toilettes et décédée vraisemblablement d'un malaise.



Une autopsie devrait préciser les causes exactes de la mort.



La police étaient à la recherche de la famille de l'enfant qui a été placée dans une famille d'accueil, selon l'Indépendant.