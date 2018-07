France: une mère et son bébé se noient en tombant d'un pédalo

Une mère âgée d'une trentaine d'années et son bébé de 17 mois sont morts noyés en tombant d'un pédalo sur le lac d'Orient à Mesnil-Saint-Père, dans l'Aube, vendredi soir, a-t-on appris dimanche de sources concordantes, confirmant une information de l'Est Eclair.





Un malaise dû à la chaleur?



Vers 18H00, la mère, qui portait son enfant sur le pédalo, est tombée dans l'eau, victime probablement d'un malaise dû à la chaleur, a précisé le parquet de Troyes. Une troisième personne, un homme qui les accompagnait sur le pédalo, a tenté en vain de les sauver. Le parquet n'était pas en mesure de dire si la plage à proximité était encore surveillée au moment de l'accident.



Une dizaine de sapeurs-pompiers, dont plusieurs plongeurs, ont été appelés sur place. Une enquête pour recherche des causes de la mort est en cours, confiée à la compagnie de gendarmerie de Troyes.