France: une ministre dans la tourmente après une enquête sur des travaux controversés

(Belga) La ministre française de la Culture Françoise Nyssen se retrouvait jeudi dans la tourmente après l'ouverture d'une enquête sur des travaux présumés illégaux menés lorsqu'elle dirigeait les éditions Actes Sud.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour déterminer si les travaux d'agrandissement des bureaux parisiens de la maison d'édition française Actes Sud en 1997 étaient autorisés. Mercredi, l'hebdomadaire français Le Canard enchaîné avait révélé que la ministre, qui était la patronne d'Actes Sud à l'époque, avait alors augmenté de 150 m2 la surface des locaux de la maison d'édition à Paris "sans autorisation de travaux ni déclaration au fisc", l'administration fiscale. Deux mois plus tôt, Le Canard enchaîné l'avait déjà épinglée pour l'agrandissement non autorisé du siège d'Actes Sud à Arles avant son entrée au gouvernement en 2017. En pleine rentrée parlementaire, les détracteurs du président Emmanuel Macron se sont saisis de l'affaire, des représentants de La France Insoumise (LFI, gauche radicale) ou Les Républicains (LR, droite) ironisant sur "l'exemplarité" prônée par le gouvernement. Après ces révélations, Actes Sud a annoncé qu'elle allait entreprendre "les démarches qui s'avèreraient nécessaires" pour régulariser la situation de ses bureaux. "Je ne doute pas qu'Actes Sud aura à coeur de faire toute la lumière dans le cadre de cette enquête", a réagi de son côté la ministre dans une déclaration à l'AFP. "Pour ma part, je me tiendrai évidemment à la disposition du parquet si je peux être d'un quelconque concours pour le bon déroulement de l'enquête", a-t-elle ajouté. Mme Nyssen avait auparavant affirmé à l'AFP, après 24 heures de silence, qu'"aucune entreprise n'est au-dessus des lois" et que "la mise en conformité par Actes Sud est une évidence". Peu avant l'ouverture de l'enquête, une association de défense du patrimoine, Sites & Monuments, a annoncé qu'elle allait déposer plainte contre la ministre pour s'être "affranchie des règles du droit du patrimoine et de l'urbanisme". Françoise Nyssen a dirigé à partir du début des années 1980 les éditions Actes Sud, fondées en 1978 par son père Hubert Nyssen (1925-2011), et en a fait l'un des fleurons de l'édition française. (Belga)