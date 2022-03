À Paris, Edmei est née place de la Concorde... en pleine heure de pointe

Lundi soir à Paris, une femme a accouché place de la Concorde avec l'aide de son compagnon et de deux agents de la circulation. La femme a donné naissance à une petite fille nommée Edmei en pleine heure de pointe sur la célèbre place parisienne, rapporte mardi le journal Le Parisien.

Les agents Julie et Olivier revenaient du travail place de la Concorde lorsqu'ils ont vu un homme paniqué en train de klaxonner. Arrivés près de lui, les policiers ont constaté que l'accouchement avait déjà commencé sur le siège arrière de la voiture. Avec des collègues de la protection civile qui se trouvaient non loin de là, bloqués dans le chaos de la circulation, ils ont prodigué les premiers soins et envoyé une ambulance sur les lieux. Le bébé est né vers 17h20.

"En vingt ans, je n'ai jamais rien vécu de tel", a déclaré Olivier au journal. "Nous avons été formés pour cela et sommes prêts à aider, mais vous ne vous attendez pas à ce qu'une telle chose se produise vraiment", déclare sa collègue Julie.