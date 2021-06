France: Valérie Pécresse (ex-LR) l'emporte en Ile-de-France, selon les estimations

(Belga) La présidente sortante de la région Île-de-France Valérie Pécresse (ex-LR, Libres!) l'emporte largement au second tour des élections régionales devant la liste d'union de la gauche portée par l'écologiste Julien Bayou, selon des estimations de deux instituts de sondage.

Mme Pécresse obtiendrait entre 45,5 et 44,1% des voix, Julien Bayou (EELV/PS/PCF/LFI/Générations) entre 32,5 et 34,6%, le RN Jordan Bardella entre 11,8 et 11,5%, et le LREM Laurent Saint-Martin entre 10,5 et 9,5%, selon les estimations des instituts Ifop-Fiducial pour TF1-LCI et Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et LCP. (Belga)