Fusillade à Strasbourg - Echange de coups de feu dans le quartier où serait retranché l'assaillant, blessé

(Belga) Un "échange de coups de feu s'est produit dans le quartier où serait retranché l'assaillant" qui a fait deux morts et onze blessés mardi soir sur le Marché de Noël de Strasbourg, a-t-on appris de source policière.

Le tireur a été blessé par une patrouille de soldats engagés dans l'opération Sentinelle avant de prendre la fuite, a-t-on précisé de même source. La section antiterroriste du parquet de Paris a annoncé mardi soir s'être saisie de l'enquête sur l'attaque à Strasbourg qui a fait deux morts et onze blessés dans le secteur touristique du marché de Noël, et dont l'auteur, en fuite, a été identifié. Après évaluation de la situation, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle", a-t-il précisé. (Belga)