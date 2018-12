Fusillade à Strasbourg - Evacuation du centre-ville de Strasbourg où une traque est toujours en cours

(Belga) L'évacuation du centre-ville de Strasbourg a été entrepris vers 01h30 du matin mercredi, alors que plusieurs centaines des personnes étaient confinées en raison d'une opération policière en cours pour localiser un tireur. Quatre personnes ont été tuées lors d'une fusillade sur le populaire marché de Noël de la ville alsacienne mardi soir. Le tireur, blessé, est toujours en fuite.

La police de Strasbourg a donné des instructions à la population pour évacuer le centre-ville de Strasbourg par le nord de la cité, sans prendre la direction du quartier Neudorf bouclé, d'où est originaire le tireur présumé. Les forces de l'ordre ont demandé aux personnes quittant le périmètre de sécurité de conserver leur sang froid. Les transports publics sont suspendus et le trafic des automobilistes est déconseillé. La traque du suspect de la fusillade, blessé par les autorités, se poursuit dans la ville frontalière de l'Allemagne. En raison de l'opération policière en cours, plusieurs quartiers ont été bouclés et des accès autoroutiers interdits d'accès. "La décision la plus urgente à prendre durant la nuit sera de libérer les personnes qui sont pour le moment bloquées", avait indiqué le maire de Strasbourg, Roland Ries, évoquant des centaines d'habitants et touristes dans le cas. Ces personnes sont confinées dans des restaurants, salles de spectacle ou encore bibliothèques. En outre, près de 2.000 personnes sont confinées dans le Parlement européen, qui tient sa séance plénière à Strasbourg cette semaine. Le marché de Noël, attraction temporaire très populaire à Strasbourg, sera fermé mercredi mais rouvrira par la suite, a en outre indiqué le maire de la ville qui a aussi confirmé le bilan de quatre morts et dix blessés à l'Agence France Presse. "Les drapeaux seront mis en berne et un registre de condoléances sera proposé aux Strasbourgeois à l'Hôtel de Ville", a encore communiqué l'élu. M. Ries a indiqué avoir pris des mesures strictes dans sa ville depuis les attentats du 13 novembre à Paris pour en assurer la sécurité. L'auteur présumé, un homme de 29 ans né à Strasbourg, est connu de la police française qui comptait l'intercepter le matin même du drame pour des faits de "droit commun". Mais les autorités ont trouvé son habitation vide, les perquisitions permettant en revanche de découvrir des grenades. Le suspect a été blessé après la fusillade, mais n'a pas été localisé depuis, donnant lieu à une traque depuis plus de cinq heures. (Belga)