Fusillade à Strasbourg - Le ministre des Affaires étrangères belge présente ses condoléances à la France

"Mes pensées vont aux familles et aux amis des victimes de la fusillade à Strasbourg. Nous sommes solidaires avec nos amis français", a communiqué le ministre des Affaires étrangères et de la défense belge, dans la foulée de l'incident dramatique survenu sur le marché de Noël de Strasbourg. La fusillade a fait deux morts et onze blessés. Les policiers étaient à la recherche du tireur, identifié, qui s'est enfui. Une "piste terroriste est évoquée", alors que la section antiterroriste du parquet de Paris La France et la Belgique ont été les cibles d'attentats terroriste au cours des dernières années. (Belga)