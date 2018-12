Cherif Chekatt, auteur de la fusillade à Strasbourg, abattu par la police: "Les forces de l’ordre sont applaudies", raconte notre journaliste sur place

Cherif Chekatt, l'auteur de l'attentat de mardi contre le marché de Noël à Strasbourg, a été tué par la police ce jeudi soir dans le quartier Neudorf. Présent sur place, notre journaliste Mathieu Langer raconte la fin de cette traque qui aura duré deux jours."Les forces de l'ordre viennent de repartir à l'instant. Elles sont applaudies par les Strasbourgeois, heureux évidemment de cet épilogue", témoigne-t-il.

"Là-bas au bout gît le corps de Cherif Chekatt, 29 ans. Il vient d'être abattu peu après 21h au 74 rue du Lazaret", ajoute notre reporter. C'est là qu'un très important dispositif de police a été déployé. Un périmètre de sécurité bloquait l'accès à la rue.

Le suspect a été repéré par un équipage de la "brigade spécialisée de terrain", alors qu'il "déambulait" dans la rue. Ils ont tenté de l'interpeller mais il "s'est retourné, faisant face aux fonctionnaires de police en tirant. Ils ont alors immédiatement riposté et ont neutralisé l'assaillant", a précisé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, depuis la préfecture du Bas-Rhin à Strasbourg.





"J"ai entendu les tirs comme des rafales"

"Je suis étudiante belge en Erasmus à Strasbourg. J'ai entendu les tirs comme des rafales et peu de temps après un incroyable défilé de voitures de police et des forces spéciales. C'était très impressionnant. Mais quel soulagement qu'il soit mort", a témoigné Pauline via notre bouton orange Alertez-nous.







Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Mardi soir, peu avant 20H00, il avait pénétré dans le centre historique de la ville au milieu du marché de Noël et avait ouvert le feu à plusieurs reprises sur les passants. Porteur d'une arme de poing et d'un couteau, il a ensuite échangé des tirs avec les forces de l'ordre, qui l'ont blessé au bras, avant de réussir à s'enfuir en prenant un taxi.



Trois personnes sont mortes dans cette attaque, cinq personnes sont gravement blessées et huit légèrement, selon un bilan encore provisoire.



Plus de 700 membres des forces de l'ordre étaient à sa recherche depuis l'attentat et plusieurs opérations de police avaient déjà eu lieu au Neudorf, quartier du sud de Strasbourg, où Chérif Chekatt a grandi.