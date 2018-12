Un jeune s'est réjoui de la fusillade de Strasbourg sur les réseaux sociaux: condamné à 2 mois de prison

Un jeune homme de 18 ans a été condamné à deux mois de prison ferme à Strasbourg pour "apologie du terrorisme" après avoir posté de multiples messages dans lesquels il se réjouissait de la fusillade sur le marché de Noël, a-t-on appris mardi auprès de son avocate.



Le jeune majeur avait publié sur les réseaux sociaux pas moins de 17 messages dans les huit heures suivant l'attentat, qui a fait 5 morts et 11 blessés mardi soir dernier. Des messages cyniques où il affirmait que Strasbourg venait de connaître son "plus beau jour" notamment. Des internautes ont prévenu la police.



Il a été condamné lundi à deux mois de prison ferme, avec maintien en détention, et à trois ans de déchéance de ses droits civiques, a indiqué son avocate, Me Tiphaine Ricou. Celle-ci avait dressé dans sa plaidoirie le portrait d'un orphelin placé de foyer en foyer dès l'âge de trois ans. Le jeune homme a avoué ignorer qu'il pouvait être condamné pour de tels agissements.