Fusillade à Strasbourg - Quatre personnes tuées dans la fusillade, opération policière toujours en cours

Quatre personnes ont perdu la vie dans les faits, indiquent plusieurs médias français. Un correspondant de BFM TV a également indiqué qu'un policier faisait partie des victimes. Le bilan provisoire de la police à 23h15 était de 14 victimes dont deux morts 6 blessés graves et 6 blessés légers. Une chasse à l'homme est toujours en cours dans la ville alsacienne où plusieurs quartiers, dont le centre historique, sont bloqués. La police française demande aux habitants de ne pas sortir de chez eux et de suivre les consignes des autorités. L'auteur des coups de feu a été blessé par une patrouille de soldats de l'opération Sentinelle qui sécurisent le Marché de Noël de Strasbourg. Connu de la police et fiché "S", l' homme de 29 ans né à Strasbourg. Il devait être interpelé le matin même du drame, mais la police a trouvé son habitation vide. Lors des perquisitions des grenades ont été saisies. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle", a-t-il annoncé. Le traditionnel marché de Noël de Strasbourg qui a connu dans le passé des menaces d'attentat, est protégé en permanence par un important dispositif de surveillance. La ville abrite par ailleurs le siège du Parlement européen, actuellement en session, qui a été entièrement bouclé à l'annonce de la fusillade, selon un journaliste de l'AFP sur place. Il s'agit du premier (Belga)