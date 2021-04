Fusillade devant un hôpital de Paris: un mort et un blessé

Une personne a été tuée et une autre blessée par balles, lundi en début d'après-midi, devant l'hôpital Henry Dunant dans le 16e arrondissement de Paris, où le tireur a pris la fuite sur un deux roues, a-t-on appris de sources concordantes.

Deux personnes ont été touchées par balles, lundi vers 13h40, devant l'hôpital Henry Dunant dans le 16e arrondissement de Paris. Selon la police, l'une est décédée et l'autre est blessée. Selon Le Parisien, le blessé a été admis aux soins intensifs et le tireur s'est enfui à scooter. Une enquête a été ouverte pour tentative d’homicide et confiée au premier district de la police judiciaire de Paris.

Selon BFMTV, l'homme en scooter aurait spécifiquement visé l'homme abattu. Il a en effet été touché de plusieurs balles dans la tête alors qu'il était déjà à terre.

Aucun élément officiel n'a été donné à ce stade sur les circonstances des tirs, devant cet hôpital privé appartenant à la Croix-Rouge française. Cet établissement, situé près de la Porte de Saint-Cloud, est un hôpital gériatrique et également actuellement un centre de vaccination contre le Covid-19.