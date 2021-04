Fusillade devant un hôpital de Paris: un mort et une blessée

Un homme a été tué et une femme blessée par balles, lundi en début d'après-midi, devant l'hôpital Henry Dunant dans le 16e arrondissement de Paris, où le tireur a pris la fuite sur un deux roues, a-t-on appris de sources concordantes.

Plusieurs coups de feu ont été signalés devant l'hôpital Henry Dunant. Les deux personnes touchées par balles ont été prises en charge par le personnel de l'hôpital. L'homme est décédé, a-t-on indiqué de source policière. La femme est agent de sécurité à l'hôpital, a-t-on précisé de source proche de l'enquête.

Selon Le Parisien, la femme a été admise aux soins intensifs et le tireur s'est enfui à scooter. Selon BFMTV, l'homme en scooter aurait spécifiquement visé l'homme abattu. Il a en effet été touché de plusieurs balles dans la tête alors qu'il était déjà à terre.



"Une enquête des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat" a été ouverte, a indiqué à l'AFP le parquet de Paris, qui a confié les investigations à la brigade criminelle de la Direction régionale de la police judiciaire.



Aucun élément officiel n'a été donné à ce stade par les enquêteurs sur les circonstances des tirs, devant cet hôpital privé administré par la Croix-Rouge française. Cet établissement, situé près de la Porte de Saint-Cloud, est un hôpital gériatrique où a par ailleurs été installé un centre de vaccination contre le Covid-19.



Un périmètre de sécurité a été déployé dans les 50 mètres autour de l'hôpital, a constaté un journaliste de l'AFP. Plusieurs véhicules de pompiers stationnent devant l'établissement. "On a beaucoup de personnes choquées à l'intérieur", a expliqué à l'AFP un employé de la Croix-Rouge.



Derrière le cordon, les patients qui ont des rendez-vous médicaux font la queue. L'hôpital fonctionne désormais en "effectif réduit", a poursuivi l'employé de la Croix-Rouge, ajoutant que seuls ceux figurant sur une liste prioritaire peuvent entrer, les autres étant invités à revenir mardi ou mercredi.