Gabin, 22 mois, était mort de faim en France: un médecin reconnu coupable pour non-assistance

Le médecin traitant de la famille de Gabin, bébé mort de faim à l'âge de 22 mois en 2013, dont les parents ont été depuis lourdement condamnés aux assises, a écopé jeudi à Guéret de neuf mois de prison avec sursis.



Le tribunal correctionnel a reconnu coupable ce médecin de 62 ans, Jean-Louis V., de "non-assistance à personne en danger": "une condamnation rare", selon l'association L'Enfant bleu, partie civile au procès le 4 juin.



"Il y a peu de médecins pour lesquels la faute pénale est retenue pour non-assistance à personne en péril", a commenté l'avocat de l'association Me Yves Crespin, joint par une correspondante de l'AFP.

7.000 euros d'amende



Il a indiqué qu'il ne ferait pas appel, estimant que le jugement envoyait "un signal très fort (...) à l'adresse de la profession médicale". "Seul le médecin avait la possibilité de s'apercevoir de la situation de danger dans laquelle se trouvait Gabin", a-t-il ajouté.



Le médecin a en outre été condamné au paiement de 7.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral au frère aîné de Gabin et d'un euro symbolique à L'Enfant bleu. Il devra en outre leur verser 900 euros de frais de justice et la même somme à chacun des parents, qui s'étaient portés parties civiles.



Condamnés le 15 novembre 2019 à 17 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Creuse pour "privation de soins et d'aliments suivie de mort d'un mineur de moins de 15 ans", ils sont dans l'attente de leur procès en appel.

L'état de Gabin ne m'inspirait pas d'inquiétude

Le 4 juin, devant ses juges, le médecin, toujours en activité, avait plaidé l'erreur d'appréciation, martelant n'avoir "rien vu" avant le décès de ce bébé le 7 juin 2013, à l'âge de 22 mois, des suites de dénutrition et déshydratation. A son arrivée aux urgences, il ne pesait plus que 5,825 kg.



"L'état de Gabin ne m'inspirait pas d'inquiétude. Pendant les consultations, il était toujours propre et bien vêtu", avait-il assuré.



Le procureur s'en était remis au jugement de la cour, en invitant les juges à se demander si le médecin avait conscience ou non d'un péril imminent pour Gabin lors de ses consultations.

5,825 kg à 22 mois

"Céline Vialette (la mère, nlr) n'a jamais posé de problème (...) Elle semblait s'occuper parfaitement de Gabin", avait affirmé le médecin, tout en admettant avoir été plus dubitatif sur les "capacités" du père.



"Je ne mesurais pas un quelconque danger, sinon j'aurais agi. C'est mon métier et ma raison de vivre", avait-il encore insisté, en accusant les parents d'être les "seuls responsables".



Le 25 avril 2013, lors de sa dernière visite chez le médecin, "Gabin pesait 8,550 kg. Six semaines plus tard, quand il est mort" aux urgences, "il ne pesait plus que 5,825 kg (...) C'est le poids qu'il faisait à trois mois", avait souligné l'accusation lors du procès des parents.