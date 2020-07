A Paris, un nouveau phénomène urbain inquiète les autorités. Depuis plusieurs semaines, des "rodéos" à trottinettes électriques envahissent la célèbre avenue des Champs-Elysées. Des jeunes, grisés par du gaz hilarant, dont la conduite est particulièrement dangereuse.

Des trottinettes par centaines, l’avenue des Champs Elysées prise d’assaut dans un chaos étourdissant... En pleine semaine, à la tombée de la nuit, des jeunes forment un véritable rodéo urbain à pleine vitesse et slaloment dans le trafic Un comportement extrêmement dangereux.

Ces conduites à haut risque sont amplifiées par la consommation de protoxyde d’azote. Les capsules contiennent un gaz hilarant dangereux pour la santé qui provoque des pertes d’équilibre ou de la mémoire. 66 cas d’intoxications graves ont été répertoriés en France ces trois dernières années.

Résultat: des accidents se produisent à une vitesse excessive, entre 20 et 25 km/h. "On a trouvé plein de trottinettes cassées qui étaient laissées pour compte sur les Champs-Elysées", confie une serveuse interrogée par M6.

Bannissement des utilisateurs et limitation de la vitesse

Grâce aux GPS intégrés, les opérateurs de trottinettes comptent supprimer les comptes utilisés pendant les rodéos. Certains vont même brider les vitesses en fonction du lieu et de l’heure d’utilisation. "A partir de 22H, la vitesse sera limitée pour les Dott à 8 km/h le vendredi soir et le samedi soir entre 22H et 6H du matin", explique Nicolas Gorsse, directeur général d'une société de trottinettes électriques.

Une mesure drastique qui devrait stopper net ce phénomène inquiétant.