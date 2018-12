Gilets jaunes - 278 interpellations avant le début de la mobilisation à Paris (préfecture de police)

(Belga) Quelque 278 personnes ont été interpellées samedi à Paris avant 08H40 et le début de la mobilisation à haut risque des gilets jaunes, a indiqué la préfecture de police.

La télévision française montre des images de gilets jaunes se regroupant près de l'Arc de Triomphe, épicentre de violentes protestations samedi dernier qui avaient fait plus de 100 blessés. Quelque 89.000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés dans le pays dont 8.000 à Paris. La gendarmerie et des blindés, une première, ont aussi été mobilisés. Les autorités qui craignent de voir se reproduire dans Paris les scènes d'émeute urbaine ont renforcé les contrôles dans les gares et pratiquent la fouille systématique aux abords des lieux de manifestation. (Belga)