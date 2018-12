Gilets jaunes - 36 stations de métro et de RER seront fermées samedi à Paris

(Belga) La RATP a annoncé la fermeture au public de 36 stations et gares samedi à Paris en raison des manifestations de "gilets jaunes" prévues dans la capitale.

Les stations Charles de Gaulle Etoile, Auber, Bastille, Concorde, Opéra, Madeleine seront notamment fermées dès 05H30 "à la demande de la police". La liste complète des stations et lignes de métro (34 stations) ou de RER (Charles-de-Gaulle Etoile et Auber) touchées est disponible sur le site de la RATP. Une cinquantaine de lignes de bus seront également déviées ou interrompues. La France est en alerte rouge et Paris a commencé à se barricader à la veille d'un nouveau samedi de manifestations de "gilets jaunes", une crise sociale et politique qui déchire le pays. Commerces fermés, spectacles annulés, matches de foot reportés, programme du Téléthon et parcours de la marche pour le climat changés: partout dans l'Hexagone, des dispositions exceptionnelles sont en vigueur pour se prémunir d'une nouvelle flambée de violences, comme celles qui avaient entaché les manifestations du 1er décembre.