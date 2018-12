Gilets jaunes - A Lille, 3.000 personnes marchent pour le climat avant de rejoindre les "gilets jaunes"

(Belga) Au moins 3.000 personnes ont participé samedi à Lille à une marche pour le climat, avant de rejoindre les "gilets jaunes" pour lancer un "appel commun à changer le système".

"Aux arbres, citoyens", "On n'a pas de planète B", "la planète avant le profit", pouvait-on lire sur les pancartes brandies par les participants, qui ont déambulé dans le calme et sous la pluie en scandant divers slogans. La marche, partie de la Porte de Paris, près du Beffroi de l'hôtel de ville, a ensuite rejoint la place de la République en face de la préfecture, où elle a fait la jonction avec la manifestation des "gilets jaunes". Selon la préfecture du Nord, au moins 3.000 personnes ont pris part à la marche pour le climat et environ 1.500 à la manifestation des "gilets jaunes". "Aujourd'hui, ce sont les plus riches qui polluent le plus et les plus pauvres qui sont les premières victimes du réchauffement climatique", a lancé à la foule Florent Ryis, lisant un discours du collectif climat lors d'une prise de parole commune. "Ce n'est pas aux plus vulnérables ni aux moins responsables de payer la facture! " En début d'après-midi, plusieurs centaines de "gilets jaunes" étaient partis de la place de la République sous surveillance policière, aux cris de "Macron, démission! " Les manifestants ont également entonné la Marseillaise et exhibé pancartes et banderoles mentionnant: "L'Etat, c'est nous! ", "Stop évasion fiscale", "Macron, ennemi du peuple". "On m'a dit qu'il n'y avait pas de violences ici, alors ça m'a incité à venir. Je ne suis pas là pour casser", a expliqué Frédéric, 46 ans. "Je suis surpris par la persistance du mouvement, cela me fait plaisir. Le gouvernement est acculé, la balle est dans leur camp".