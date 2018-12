Gilets jaunes à Paris: 109 interpellations dont un représentant important du mouvement

Moins de 25.000 manifestants en France, dont 2.000 seulement à Paris, et des blocages levés aux frontières: la fronde des gilets jaunes a marqué le pas samedi lors d'une nouvelle journée d'action de ce mouvement, endeuillé par une dixième mort dans la nuit.

Ce sixième samedi de manifestations a rassemblé 23.800 personnes sur l'ensemble de la France à 14H00, contre 33.500 samedi dernier à la même heure, selon le ministère de l'Intérieur.

A Paris, la préfecture de police a dénombré 2.000 manifestants peu avant 16H00, contre près de 4.000 samedi dernier selon une source policière. Et à Versailles, où des "gilets" avaient appelé à "marcher" vers le château dans le sillage des révolutionnaires de 1789 qui y avaient délogé le roi de France, ils n'ont été qu'une soixantaine, selon l'AFP. Ces chiffres marquent un nouvel essoufflement du mouvement, débuté il y a un peu plus d'un mois. La première manifestation, le 17 novembre, avait rassemblé 282.000 manifestants sur l'ensemble de la journée. Ils n'étaient plus que 166.000 le 24 novembre, 136.000 les 1er et 8 décembre et enfin 66.000 le 15 décembre, selon des chiffres officiels (les "gilets" ne donnent pas d'estimation).





"A deux jours de Noël, je trouve que c'est pas mal"

Les "gilets jaunes", au moins les plus déterminés, avaient malgré tout appelé à une nouvelle mobilisation ce samedi, et ce en dépit du vote au Parlement, dans la nuit de vendredi à samedi, des mesures d'urgence de 10 milliards d'euros destinées à alléger la pression fiscale et accroître le pouvoir d'achat, revendications phares des "gilets". "A deux jours de Noël, je trouve que c'est pas mal" comme mobilisation, a déclaré à l'AFP sur les Champs-Elysées Frédéric, 46 ans et cheveux grisonnants. Les manifestations sont de plus restées largement calmes, contrastant avec les images de guérilla urbaine de début décembre qui avaient fait le tour du monde.





Eric Drouet, un des premiers meneurs des gilets jaunes, interpellé

A Paris, les forces de l'ordre ont procédé à 109 interpellations seulement, dont Eric Drouet, un de leurs premiers meneurs. Sur les Champs-Elysées, épicentre des manifestations, les cafés et restaurants ont pu ouvrir normalement, tout comme la quasi-totalité des magasins. "Paris dans la rue !", clamaient des manifestants défilant non loin des grands magasins parmi les personnes faisant leur shopping de Noël, selon une journaliste de l'AFP.