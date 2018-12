Gilets jaunes à Paris: pour la première fois, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants (vidéos)

La tension est soudainement montée d’un cran aux abords de l’avenue des Champs Elysées. Les manifestants se sont engouffrés dans une ruelle et ont été confrontés à une barrière de gendarmes qui ne les ont pas laissé passer. S’en est suivie une première confrontation avec l’usage de gaz lacrymogènes par les CRS. L’avenue des Champs Elysées accueille de plus en plus de gilets jaunes, ont constaté nos journalistes Simon François et Denis Caudron.

La quatrième journée de manifestations des "gilets jaunes" a débuté samedi sous le signe d'une mobilisation massive des forces de l'ordre, notamment à Paris, en partie barricadée, pour tenter d'éviter les débordements redoutés.



Partout dans l'Hexagone, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été décrétées, notamment dans la capitale où les scènes de guérilla urbaine du week-end dernier ont stupéfié le pays et l'étranger. 89.000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés, dont 8.000 à Paris.