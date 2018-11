Gilets jaunes - Barrage filtrant et pneus brûlés en France, juste après le poste frontière de Hensies

(Belga) Un barrage filtrant organisé par le mouvement des "Gilets jaunes" provoquait des embarras de circulation samedi en fin d'après-midi et en début de soirée sur l'A2 (E19 en Belgique), dans le sens Paris-Bruxelles et le sens Bruxelles-Paris, non loin du poste frontière d'Hensies, selon un automobiliste belge contacté par l'agence Belga.

Cet automobiliste, qui tentait de rallier la Belgique, a mis "une heure pour parcourir deux kilomètres" et a constaté que des manifestants avaient mis le feu à plusieurs pneus, à même l'autoroute, provoquant d'importantes colonnes de fumée. Contactée par l'agence Belga, la police fédérale n'avait pas été avisée samedi en début de soirée de problèmes du côté belge de la frontière. La mobilisation citoyenne des "gilets jaunes" a rassemblé samedi 224.000 personnes à travers l'Hexagone, selon un communiqué du ministre français de l'Intérieur. Une centaine de personnes ont été blessés dans ces manifestations visant à dénoncer notamment la hausse des prix des carburants. Une personne, une femme, est décédée dans les Alpes françaises après avoir été heurtée par une voiture dont la conductrice a été prise de panique à un barrage organisé par les "gilets jaunes". (Belga)