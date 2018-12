Gilets jaunes: comme demandé par Emmanuel Macron, plusieurs grandes entreprises vont donner une grosse prime

Le groupe Total va verser une prime exceptionnelle de 1.500 euros à tous ses salariés en France et proposer une augmentation de 3,1% aux organisations syndicales, a annoncé son PDG Patrick Pouyanné mercredi, après une série d'annonces similaires de grands groupes des télécoms et du luxe.

"Nous proposons à nos organisations syndicales une enveloppe globale d'augmentation de +3,1% et une prime exceptionnelle de 1.500 euros pour tous nos salariés en France", a écrit le dirigeant du groupe pétrolier Total dans un tweet. Sur les 31.500 salariés du groupe (en incluant les franchisés), environ 20.000 personnes pourraient bénéficier de cette prime, soit un coût total pour l'entreprise d'environ 30 millions d'euros.



Cette annonce intervient "compte tenu des bons résultats de Total en 2018" et alors qu'Emmanuel Macron a annoncé lundi plusieurs mesures sociales pour tenter d'apaiser la colère des "gilets jaunes". Il avait notamment demandé aux entreprises, sur la base du volontariat, de verser une "prime de fin d'année à leurs employés", sans impôt, ni cotisations sociales.



"Le versement de la prime serait intervenu même en l'absence du contexte actuel, sous la forme d'un intéressement", a fait savoir à l'AFP un porte-parole du groupe, précisant que la possible défiscalisation a joué sur le montant.



Les salariés du groupe avaient touché 500 euros de prime d'intéressement l'an dernier et les salaires avaient augmenté de 3,5% à l'échelle globale. La hausse annoncée est de 3,1% cette année. Les syndicats ont jusqu'à demain pour se prononcer sur l'accord qui leur a été proposé.



Orange, Publicis, Altice, Iliad, LVMH et Kering ont annoncé mardi qu'ils allaient eux aussi verser des primes de fin d'année à leurs salariés. Les opérateurs de télécoms Orange et Altice ainsi que le groupe publicitaire Publicis ont d'ores et déjà annoncé que le montant de la prime versée serait de 1.000 euros. L'opérateur Orange, dont l'État détient environ 23% du capital, avait annoncé mardi soir dans un communiqué qu'il versera une prime de 1.000 euros à tous ses salariés en France dont le salaire annuel brut est inférieur à 25.000 euros, et de 500 euros à ceux gagnant "entre 25.000 et 30.000 euros".



Quelque 20.000 salariés, sur les 92.000 employés dans l'Hexagone, vont en bénéficier, a-t-il précisé.



Le président Emmanuel Macron doit recevoir mercredi à l'Elysée des dirigeants d'entreprises pour leur demander de "participer à l'effort collectif".



Mardi, ce sont les patrons des plus grandes banques françaises qui se sont engagés à ne pas accroître les frais bancaires en 2019 et à plafonner les frais d'incident bancaire à 25 euros mensuels pour les populations les plus vulnérables. Selon la Banque de France, cela représentera entre 500 et 600 millions d'euros de pouvoir d'achat en plus pour les ménages.