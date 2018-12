Gilets jaunes - De nouveaux embarras de circulation sur la E17 à Rekkem

(Belga) En raison d'une action des "gilets jaunes", le trafic était perturbé vendredi soir sur l'E17 à Rekken à la frontière française. Le trafic était tout à fait bloqué en direction de la France, mais les véhicules pouvaient passer au compte-goutte en direction de la Belgique, a communiqué le centre de mobilité flamand dans la soirée.

Selon le quotidien français 'la Voix du Nord', l'action a débuté vers 21h00. Selon le journal, les manifestants visent principalement les poids lourds. Rien n'indique combien de temps l'action est prévue. Le gouverneur du Hainaut, les polices zonales et fédérales belges se sont réunis vendredi matin avec le procureur général, les préfets et sous-préfet du Nord de la France ainsi que les représentants des CRS et de la gendarmerie française pour évoquer la problématique des manifestants en gilet jaune et les éventuelles possibilités de blocages dans la zone transfrontalière pendant la période des fêtes et des achats de fin d'année.