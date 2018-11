Gilets jaunes - De nouvelles "scènes de guerre" à Charleroi

(Belga) La nuit de samedi à dimanche risque bien, comme la nuit précédente, d'être émaillée de scènes violentes opposant des "casseurs" aux policiers à Charleroi, selon David Quinaux, porte-parole de la police de Charleroi. "Vers 21h30, l'assaut a été donné par les forces de police" face à un groupe d'environ 150 personnes rassemblées au square Jules Hiernaux, le fameux "rond-point du Marsupilami", précise-t-il.

Vers 23h00, une petite centaine de personnes était encore présente dans les environs, par petits groupes tentant, selon les dires de David Quinaux, d'aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Comme la nuit précédente, des dégradations ont été constatées: arrachage de mobilier urbain, panneau publicitaire démoli,... La police était cette fois prête à intervenir dès la moindre échauffourée, avec "quatre pelotons, deux arroseuses et un véhicule blindé", précise David Quinaux. C'est vers 21h30 qu'il a été décidé de "lancer l'assaut" puis de "disperser les manifestants avec l'arroseuse", des individus ayant allumé des barricades sur le rond-point du Marsupilami, qui avait déjà été le point de départ des violences la veille au soir. Selon la police carolo, ce sont des "casseurs" qui viennent, le soir, prendre la place des manifestants en "gilets jaunes" dans ce quartier. David Quinaux parlent de véritables "scènes de guérilla urbaine", avec des individus qui descellent des pavés pour les utiliser comme projectiles. Du côté de la police, on déplore des dégâts aux véhicules et aux personnes, "mais l'intervention est encore en cours, on fera le compte après", indique le porte-parole vers 23h00. A cette heure-là, trois arrestations administratives avaient déjà eu lieu.